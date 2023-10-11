Такого ще не було. Росіяни масовано наступають на Авдіївку, - Барабаш

Росіяни пішли в масований наступ у районі Авдіївки (Донецька область). Українські військові підбили понад 60 одиниць ворожої техніки, такого ще жодного разу не було на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі національного телемарафону .

"Ситуація залишається дуже напруженою. Дійсно, вчора вони масовано пішли в наступ. Приблизно з 3-ї почалися масовані обстріли позицій навколо міста. І з півночі, і з півдня і саму "промку" також почали крити", - йдеться у заяві.

За словами Барабаша, ближче десь до 5:30-6:00 почали бити по місту. Великими силами росіяни вчора штурмували, для цього було використано десятки одиниць броньованої техніки, однак ЗСУ вже спалили значну частину.

Також він уточнив, що росіяни вчора кинули в атаку під 2000 особового складу, ситуація там не проста.

Такої атаки ще не було

"Спочатку повномасштабної війни ніколи ще не використовувалося так. Попередньо було озвучено, що близько 50 одиниць техніки пішло вчора в наступ, але ми реально знаємо, що було підбито понад 60 одиниць техніки на нашому напрямку. Був збитий літак, збитий гелікоптер Мі-8", - розповів очільник міста.

Він уточнив, що такого не було ні разу, раніше вони атакували з 20-25 одиницями техніки. Тому можна стверджувати, що дійсно зараз дуже велике протистояння починається на Авдіївському напрямку.

Ситуація навколо Авдіївки

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку російські загарбники силами до трьох батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.

Своєю чергою, ЗСУ відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій. Зокрема, бійці Нацгвардії зупинили спроби російських окупантів просунутися у районі Авдіївки Донецької області.

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун сьогодні сказав, що російські війська ведуть наступальні дії в районі Авдіївки у Донецькій області, намагаючись оточити місто. Однак українським бійцям вдалося відбити всі штурми ворога.