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Їздять на авто по 10 людей. Спецпідрозділи РФ готують диверсії на кордоні з Україною

Україна, Середа 11 жовтня 2023 13:05
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Їздять на авто по 10 людей. Спецпідрозділи РФ готують диверсії на кордоні з Україною Фото: спецпідрозділи РФ готують диверсії на кордоні з Україною (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули в Бєлгородську область для організації диверсій на території України з боку Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Групи диверсантів прибули в район Красної Яруги Бєлгородської області з метою дестабілізації обстановки в прикордонних районах Сумщини", - йдеться в повідомленні.

Спецпідрозділи РФ готують диверсії на кордоні з Україною (sprotyv.mod.gov.ua)

Зокрема, білгородське підпілля фіксує їх пересування на автомобілях Toyota Hilux групами по 10 спецпризначенців.

"Про прибуття та маршрути пересування, підпіллю доповіли військовослужбовці ЗС РФ", - кажуть в Центрі.

Cитуація в Сумській області

Російські окупанти роблять постійні спроби прориву ДРГ на цій ділянці прикордоння. Так, 25 червня в районі населеного пункту Родіонівка Сумської області, ворог зробив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, але з втратами відступив. У січні група із 6 осіб намагалася рухатися з території РФ до Юнаківської громади, але ЗСУ відкрили вогонь.

У зв'язку з цим у Сумській області було оголошено евакуацію з 5-кілометрової прикордонної з РФ зони.

Для довідки

Сумська область межує з Росією на півночі і сході. Зокрема, регіон сусідить з Брянською, Курською та Бєлгородською областями Росії. Протяжність державного кордону з Росією - 562,8 км.

Їздять на авто по 10 людей. Спецпідрозділи РФ готують диверсії на кордоні з Україною

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