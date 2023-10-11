Зеленський про закінчення війни: Ми в останньому періоді, найважчому

Повномасштабна війна Росії проти України знаходиться вже на завершальному періоді, і він може бути найважчим. При цьому прогнозувати закінчення бойових дій наразі складно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави Digi24 .

Відповідаючи на запитання журналістів із Румунії про те, коли закінчиться війна, український президент зазначив, що, напевно, ніхто нині не може назвати точну дату.

При цьому Зеленський наголосив, що зараз українські військові продовжують вести контрнаступну кампанію для звільнення тимчасово окупованих територій країни.

"Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю коли, але я теж не можу вам цього сказати", - сказав президент

Також глава держави висловився про певні періоди війни РФ проти України, і озвучив думку, що наразі - вже завершальна стадія.

"Це остання частина війни. Це не її середина. Перший період - захоплення, потім зупинка наступу (військ РФ, - Ред.) та перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато побоювань, засобів, зброї, але ми в останній частині, найважчій", - сказав Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, з початку літа українські військові продовжують контрнаступ на окремих ділянках фронту. Вони вже змогли деокупувати низку населених пунктів на півдні країни.

Також бійці ЗСУ просунулися під Бахмутом, де нещодавно звільнили від російських окупантів Кліщіївку та Андріївку.

Як нещодавно зазначав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, головний прорив контрнаступу відбудеться після деокупації Токмака Запорізької області.

Нагадаємо також, що ще у травні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що у повномасштабній війні РФ проти України вже настав переломний момент, а стратегічні цілі окупантів скотилися на спроби захопити хоч якесь населене місце.