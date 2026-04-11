Амбіції Трампа зростають: у Вашингтоні планують збудувати тріумфальну арку

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила проєкт будівництва 76-метрової тріумфальної арки у Вашингтоні. Ініціативу вже передали на розгляд Комісії з образотворчого мистецтва, яка має оцінити пропозицію наступного тижня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social.

"Я радий повідомити, що сьогодні моя адміністрація офіційно подала до авторитетної Комісії з образотворчого мистецтва презентацію та плани щодо спорудження найвеличнішої та найпрекраснішої Тріумфальної арки у всьому світі", - написав він.

Як пише BBC, споруда отримала назву "Арка Трампа" і, згідно з проєктом, може перевищити за висотою будівлю Капітолію США та Меморіал Лінкольна.

На візуалізації зображено золотий напис "One Nation Under God", ("Одна нація під Богом") двох орлів і крилату Статую Свободи, а також скульптури левів біля підніжжя.

У Білому домі зазначили, що арка має стати важливим елементом простору поблизу Національного кладовища Арлінгтона.

"Арка покращить враження відвідувачів Національного кладовища Арлінгтона - ветеранів, родин загиблих та всіх американців - і слугуватиме наочним нагадуванням про благородні жертви, на які пішли так багато американських героїв протягом нашої 250-річної історії, щоб ми могли сьогодні насолоджуватися нашими свободами", - зазначив у заяві речник Білого дому Девіс Інгл.

Водночас питання фінансування проєкту залишається відкритим. Раніше Трамп заявляв, що частину коштів можуть спрямувати із залишків бюджету будівництва бальної зали.

Раніше Трамп пояснював, що надихався Тріумфальною аркою в Парижі. За його задумом, нова споруда має зустрічати тих, хто в’їжджає до Вашингтона з боку Арлінгтонського кладовища через Меморіальний міст.

Інші ідеї Трампа

Ініціатива з аркою є частиною ширшої стратегії адміністрації щодо переосмислення символічного вигляду столиці. Останнім часом команда Трампа просуває ідеї, пов’язані з увічненням його імені у публічному просторі.

Зокрема, аеропорт у Палм-Біч, що обслуговує район Мар-а-Лаго, пропонують перейменувати на честь президента.

Також до 250-річчя США планують випустити банкноти з його підписом і золоті монети із зображенням Трампа - ці ініціативи вже спричинили дискусії щодо їхньої законності.