Амбиции Трампа растут: в Вашингтоне планируют построить триумфальную арку
Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала проект строительства 76-метровой триумфальной арки в Вашингтоне. Инициативу уже передали на рассмотрение Комиссии по изобразительному искусству, которая должна оценить предложение на следующей неделе
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.
"Я рад сообщить, что сегодня моя администрация официально подала в авторитетную Комиссию по изобразительному искусству презентацию и планы по сооружению самой величественной и прекрасной Триумфальной арки во всем мире", - написал он.
Как пишет BBC, сооружение получило название "Арка Трампа" и, согласно проекту, может превысить по высоте здание Капитолия США и Мемориал Линкольна.
На визуализации изображена золотая надпись "One Nation Under God", ("Одна нация под Богом") двух орлов и крылатая Статую Свободы, а также скульптуры львов у подножия.
В Белом доме отметили, что арка должна стать важным элементом пространства вблизи Национального кладбища Арлингтона.
"Арка улучшит впечатление посетителей Национального кладбища Арлингтона - ветеранов, семей погибших и всех американцев - и будет служить наглядным напоминанием о благородных жертвах, на которые пошли так много американских героев в течение нашей 250-летней истории, чтобы мы могли сегодня наслаждаться нашими свободами", - отметил в заявлении представитель Белого дома Дэвис Ингл.
В то же время вопрос финансирования проекта остается открытым. Ранее Трамп заявлял, что часть средств могут направить из остатков бюджета строительства бального зала.
Ранее Трамп объяснял, что вдохновлялся Триумфальной аркой в Париже. По его замыслу, новое сооружение должно встречать тех, кто въезжает в Вашингтон со стороны Арлингтонского кладбища через Мемориальный мост.
Другие идеи Трампа
Инициатива с аркой является частью более широкой стратегии администрации по переосмыслению символического облика столицы. В последнее время команда Трампа продвигает идеи, связанные с увековечением его имени в публичном пространстве.
В частности, аэропорт в Палм-Бич, обслуживающий район Мар-а-Лаго, предлагают переименовать в честь президента.
Также к 250-летию США планируют выпустить банкноты с его подписью и золотые монеты с изображением Трампа - эти инициативы уже вызвали дискуссии относительно их законности.
В то же время другие строительные планы администрации столкнулись с юридическими преградами. Федеральный судья Ричард Леон постановил приостановить работы над перестройкой Восточного крыла Белого дома, где планировали возвести новый бальный зал.
Суд решил, что администрация не может реализовывать такой проект без согласования Конгресса, и обязал остановить строительство до принятия соответствующего решения законодателями.