ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп з’явиться на золотих монетах: у США сперечаються через законність рішення

15:40 20.03.2026 Пт
2 хв
"Чим більша, тим краще": Трамп особисто схвалив дизайн
aimg Олена Чупровська
Фото: у США випустять монету з Трампом (Getty Images)

США карбують золоту монету із Трампом до 250-річчя країни - комісія з питань мистецтва одноголосно схвалила дизайн.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив міністр фінансів США Брендон Біч.

Що за монета

Це 24-каратна золота колекційна монета - не для обігу, а для продажу як сувенір. На ній зображено Трампа, який схилився над столом і дивиться вперед. За основу взяли фотографію з Національної портретної галереї у Вашингтоні.

Розмір монети ще не визначено - Монетний двір вирішить це окремо. Представниця Білого дому Чемберлен Гарріс, яку Трамп призначив до комісії цього року, одразу дала зрозуміти: президент хоче найбільшу.

"Чим більша, тим краще", - сказала вона перед голосуванням.

Дизайн монети Трамп уже схвалив особисто. Тепер міністр фінансів Скотт Бессент має дати офіційний наказ на карбування.

Рішення Трампа розкритикували

Критики вказують: розміщувати обличчя чинного президента на монеті - нетипово для демократії.

"Монархи та диктатори розміщують свої обличчя на монетах, а не лідери демократії", - заявив сенатор-демократ Джефф Мерклі.

Окремий федеральний комітет - Громадянський консультативний комітет з питань монетної справи - минулого місяця навіть відмовився розглядати цю пропозицію.

Чи законно це

Закон забороняє зображення чинного президента на доларовій монеті протягом трьох років після його смерті. Але золота монета - колекційна, не в обігу, тому на неї ця заборона може не поширюватися.

Паралельно адміністрація Трампа запропонувала й монету в 1 долар із його зображенням. Член консультативного комітету Дональд Скарінчі назвав це "явним порушенням закону" - і попередив, що обидві монети, найімовірніше, все одно відкарбують.

З початку другого терміну Трамп також встиг прикріпити своє ім'я до урядових сайтів, будівель Вашингтона, класу військових кораблів та дитячих ощадних рахунків.

Нагадаємо, Трамп роками домагався Нобелівської премії миру - його номінували кілька разів, у тому числі сам Нетаньягу особисто приніс листа з номінацією до Білого дому.

Але у 2025 році премію віддали венесуельській опозиціонерці Марії Корині Мачадо.

Вона запропонувала Трампу свою медаль, він погодився взяти - проте Нобелівський фонд пояснив, що передати нагороду іншій людині неможливо.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Аналітика
