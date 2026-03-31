Трамп розніс пів Білого дому заради балу: тепер ця мрія під загрозою

Федеральний суддя постановив припинити роботи над заміною зруйнованого Східного крила Білого дому доти, доки Конгрес не ухвалить відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Що сталося

У вівторок, 31 березня, суддя Річард Дж. Леон (призначений ще за президента Джорджа Буша-молодшого) видав 35-сторінкове рішення, яким зобов’язав припинити будь-які роботи на місці знесеного Східного крила Білого дому.

Проєкт вартістю 400 млн доларів передбачав зведення нової бальної зали замість історичної будівлі.

Суддя постановив, що адміністрація не мала права діяти самостійно, без погодження з Конгресом, у питанні, яке стосується змін у Білому домі - будівлі, що має історичне та національне значення.

"Доки Конгрес не благословить цей проєкт через законодавче уповноваження, будівництво має зупинитися!" - написав суддя у своєму рішенні.

Аргументи суду

Суддя Леон наголосив, що адміністрація надавала суперечливі пояснення щодо того, хто відповідає за проєкт і на яких підставах приймаються приватні пожертви для його фінансування.

Він також зазначив, що Конгрес має право зберігати контроль над федеральною власністю та наглядати за витратами державних коштів.

"Не пізно для Конгресу уповноважити продовження будівництва бальної зали. Національний фонд збереження історичних пам’яток отримає захист своїх інтересів у конституційному та законному процесі. А американський народ виграє від того, що гілки влади виконуватимуть свої конституційні ролі", — додав суддя.

Реакція адміністрації

Раніше адміністрація Трампа стверджувала, що зупинка будівництва залишить відкритий будівельний майданчик поруч із резиденцією президента, що ускладнить виконання базових робіт у Білому домі та навіть може загрожувати національній безпеці.

Однак суддя відхилив ці аргументи, наголосивши на необхідності дотримання законних процедур.