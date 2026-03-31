Аеропорт Палм-Біч у Флориді перейменують на честь Трампа

Губернатор Флориди Рон Десантіс підписав у понеділок закон про перейменування міжнародного аеропорту Палм-Біч на честь президента США Дональда Трампа.

Як пояснюється, рішення перейменувати аеропорт на честь Трампа було ухвалено після того, як у 2025 році штат Флорида схвалив план із передання ділянки землі в центрі Маямі під будівництво президентської бібліотеки Трампа.

Тепер, як очікується, якщо буде затвердження Федерального управління цивільної авіації (FAA) і буде укладено відповідну угоду з місцевою владою, то об'єкт називатиметься "Міжнародний аеропорт імені президента Дональда Трампа".

Наразі це останній об'єкт із низки будівель, установ, урядових програм, військових кораблів і грошових коштів, що носять ім'я президента США.