На честь 250-річчя США: на американських грошах з'явиться підпис Трампа
Уже влітку цього року на паперових грошах США з'явиться підпис президента Дональда Трампа. Це буде перший випадок, коли чинний президент підпише американські гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, яке посилається на Мінфін США.
У нових банкнотах, випущених до 250-річчя незалежності США, уперше за 165 років буде відсутній підпис скарбника, хоча зазвичай на грошах були підписи скарбника і міністра фінансів. Для надходження нових купюр у банки може знадобитися кілька тижнів.
Перші 100-доларові купюри з підписом Трампа і глави Мінфіну США Скотта Бессента будуть надруковані в червні, а в наступні місяці будуть інші купюри. Для того щоб нові купюри надійшли в банки, може знадобитися кілька тижнів.
Наразі Мінфін продовжує випускати банкноти з підписами колишньої очільниці міністерства за Байдена - Джанет Єллен, і скарбнички - Лінн Малерби.
Таким чином Малерба стане останньою серед скарбників, чиї підписи з'являлися на федеральних грошових купюрах США з 1861 року, коли уряд США вперше випустив їх.
Чинний міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що цей крок доречний у зв'язку з 250-річчям США, з огляду на сильне економічне зростання і фінансову стабільність у США під час другого терміну Трампа.
"Немає більш ефективного способу відзначити історичні досягнення нашої великої країни і президента Дональда Трампа, ніж випуск доларових купюр з його ім'ям, і цілком доречно, що ця історична валюта буде випущена до 250-річчя від дня народження президента", - сказав Бессент.
Reuters зазначає, що зміна підпису - це чергова спроба адміністрації Трампа та її союзників розмістити ім'я президента на будівлях, установах, урядових програмах, військових кораблях і монетах.
Що ще відомо про 250-річчя США
Нагадаємо, тижнів тому скарбник США Брендон Біч заявив, що США роблять золоту монету з Трампом до 250-річчя країни. Зокрема, комісія з питань мистецтва одноголосно схвалила дизайн.
Також у січні була інформація, що Трамп має намір перетворити святкування на масштабне спортивне шоу загальнонаціонального рівня. У планах включити спеціальні матчі, тематичні виставки та тотожні події, а майданчиком цього всього - може стати безпосередньо Білий дім.