Альянс "середніх держав": як Канада та Північна Європа захищатимуться без США

Новий альянс "середніх держав"

За інформацією видання, прем'єр-міністри Канади, Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії та Ісландії провели зустріч в Осло. Головною темою стало створення нового світового порядку, заснованого на спільних цінностях країн із середнім рівнем впливу.

За словами прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, старий світовий порядок зник і навряд чи повернеться. Вона підкреслила необхідність будувати нову архітектуру відносин, що відповідає сучасним викликам.

Оборонні закупівлі та координація зусиль

Ключовим пунктом домовленостей стала тісніша співпраця у сфері оборонних закупівель. Марк Карні наголосив, що координація витрат дозволить ефективніше використовувати кошти платників податків.

"Ми все ще будемо проводити багато закупівель у Сполучених Штатів, але в усіх випадках прагнемо закуповувати набагато більше у партнерстві", - зауважив канадський прем'єр.

Окрім військової сфери, група підтвердила підтримку України, розвиток "зеленої" економіки та посилення безпеки в Арктиці. Потенційними партнерами в майбутньому можуть стати Австралія, Японія та Південна Корея.