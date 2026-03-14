Вже треті: Канада приєдналася до критики США через послаблення санкцій проти Росії
Лідери Канади, Німеччини та Норвегії виступили з різкою критикою рішення адміністрації Дональда Трампа щодо тимчасового скасування санкцій на російську нафту.
Про це повідомляє повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зробили спільну заяву під час військових навчань НАТО "Холодна відповідь" у норвезькому Бардуфоссі.
На думку лідерів, послаблення обмежень підриває зусилля Заходу, спрямовані на те, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів та припинити війну в Україні.
"Позиція Канади полягає в збереженні санкцій проти Росії… зокрема щодо тіньового флоту, який перевозить цю нафту", - наголосив Марк Карні під час пресконференції.
Загрози безпеці Європи
Канадський прем'єр підкреслив, що співпраця між Росією та Іраном становить пряму загрозу європейській безпеці. Він зауважив, що така взаємодія дорого коштує українському народу, тому тиск на агресора має лише посилюватися.
Карні додав, що Канада разом із європейськими партнерами продовжить діяти у межах "коаліції охочих", щоб протистояти російським енергетичним прибуткам, які фінансують війну.
Публічний виступ трьох лідерів на тлі важкого озброєння став чітким сигналом Білому дому. Європейські столиці та Оттава вважають, що нафтові доходи є ключовим ресурсом Кремля, і будь-яке послаблення санкцій у цьому секторі є передчасним та небезпечним.
Зазначимо, що Німеччина та Норвегія також виступили проти ідеї Трампа. Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає помилковим рішення США послабити обмеження на купівлю російської нафти, попри ризики зростання цін на енергоносії.
США послабили нафтові санкції проти РФ: деталі
За даними економістів, у лютому доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак 13 березня стало відомо про тимчасове рішення США послабити санкції проти російської нафти та нафтопродуктів.
Дипломатичне джерело в коментарі РБК-Україна повідомило, що такий крок США не допоможе стабілізувати світові ринки, але допоможе Кремлю воювати довше. Аналогічним чином висловився й президент України Володимир Зеленський: Кремль заробить до 10 млрд доларів, щоб фінансувати війну.