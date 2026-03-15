Альянс "средних держав": как Канада и Северная Европа будут защищаться без США

19:30 15.03.2026 Вс
2 мин
Новый альянс средних государств заставляет пересмотреть старые представления о защите
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (Getty Images)

Канада и пять скандинавских стран договорились об углублении сотрудничества в сфере военных закупок для уменьшения зависимости от крупных государств.

Новый альянс "средних государств"

По информации издания, премьер-министры Канады, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Исландии провели встречу в Осло. Главной темой стало создание нового мирового порядка, основанного на общих ценностях стран со средним уровнем влияния.

По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, старый мировой порядок исчез и вряд ли вернется. Она подчеркнула необходимость строить новую архитектуру отношений, отвечающую современным вызовам.

Оборонные закупки и координация усилий

Ключевым пунктом договоренностей стало более тесное сотрудничество в сфере оборонных закупок. Марк Карни отметил, что координация расходов позволит эффективнее использовать средства налогоплательщиков.

"Мы все еще будем проводить много закупок у Соединенных Штатов, но во всех случаях стремимся закупать гораздо больше в партнерстве", - отметил канадский премьер.

Кроме военной сферы, группа подтвердила поддержку Украины, развитие "зеленой" экономики и усиление безопасности в Арктике. Потенциальными партнерами в будущем могут стать Австралия, Япония и Южная Корея.

Помощь Канады и оборонные инициативы

Напомним, ранее Канада уже сделала ряд шагов для укрепления международной безопасности и поддержки Киева. В частности, Оттава официально присоединилась к европейской оборонной инициативе, что стало первым шагом к более тесной интеграции с ЕС в милитаристской сфере.

Также в канадском правительстве назвали условие, при котором страна может отправить своих военных инструкторов в Украину для обучения личного состава ВСУ непосредственно на месте.

Кроме того, Канада обнародовала масштабный план долгосрочной поддержки Украины, который включает как финансовую помощь, так и поставки критически важного вооружения.

