Головна » Новини » У світі

Канада приєдналася до європейської оборонної програми на 150 мільярдів євро

Понеділок 01 грудня 2025 21:52
Канада приєдналася до європейської оборонної програми на 150 мільярдів євро Фото: комісар з питань оборони Андріус Кубіліус (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Канада офіційно приєдналася до європейської оборонної програми SAFE на 150 мільярдів євро, отримавши доступ до спільних закупівель озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рolitico.

Це перший випадок, коли третя країна офіційно бере участь у флагманській ініціативі ЄС щодо спільних закупівель озброєнь. Дане рішення стало результатом кількамісячних складних переговорів між Оттавою та Брюсселем.

Про це стало відомо під час засідання Ради закордонних справ ЄС у понеділок, 1 грудня. Зокрема, комісар з питань оборони Андріус Кубіліус поінформував делегації, що переговори з Оттавою завершено.

Вступ Канади до програми SAFE, що фінансує озброєння за схемою "позика за озброєння", надає країні доступ до спільно фінансованих оборонних проектів та дозволяє канадським компаніям брати участь у тендерах на спільні закупівлі, підтримані ЄС.

В свою чергу для Брюсселя залучення партнера з G7 підвищує авторитет програми SAFE та сприяє координації довгострокового попиту на озброєння й розвитку європейської оборонної промисловості.

За умовами програми, країни-партнери можуть фінансувати до 35% вартості озброєння, але Канада зможе отримати більшу частку, сплативши збір, пропорційний очікуваним вигодам та рівню співпраці з європейськими виробниками.

Відомо, що переговори також охоплювали контроль за інтелектуальною власністю та обмеження щодо використання компонентів, вироблених поза ЄС, для чутливих систем, включно з безпілотниками, протиракетними системами та стратегічними засобами підтримки.

Приєднання Канади відбувається на тлі подачі всіх 19 країн-учасниць ЄС своїх планів витрат, які будуть фінансуватися пільговими позиками SAFE, при цьому 15 членів включили до планів підтримку України сумами в мільярди євро.

Дана угода відкриває нові можливості для зміцнення оборонної співпраці між Європою та Канадою та підвищує авторитет програми SAFE як ключової ініціативи ЄС у сфері безпеки.

Нагадаємо, Нідерланди направлять ще 250 мільйонів євро на американську зброю для України.

Крім того, минулого місяця країни Північної та Балтійської Європи оголосили про спільний пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів (378 мільйонів фунтів стерлінгів), який також спрямований на посилення обороноздатності української армії.

Євросоюз Канада Військова допомога
