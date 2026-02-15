Канада озвучила план підтримки України зараз та після війни: чого чекати
Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд на зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою підтвердила незмінну підтримку України та готовність долучитися до багатосторонніх гарантій безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессслужбу МЗС Канади.
Зустріч міністрів відбулася на Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходила 13–15 лютого в Німеччині.
Аніта Ананд підтвердила непохитну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України та її народу. Вона також заявила про готовність Оттави зробити внесок у багатосторонні гарантії безпеки для України в межах Коаліції охочих.
Окремо міністр наголосила на зобов’язанні Канади посилювати економічний тиск на Росію, щоб обмежити її здатність продовжувати війну.
Сторони обговорили зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру, зокрема розвиток мирного процесу. Йшлося також про подальшу участь Канади у поверненні українських військовополонених, незаконно утримуваних цивільних та депортованих дітей.
Канада, зокрема, співголовує разом з Україною в Міжнародній коаліції з повернення українських дітей.
Крім того, Ананд підтвердила зобов’язання підтримувати відновлення та реконструкцію України, включно зі зміцненням енергетичної безпеки.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що Канада допускає розміщення в Україні своїх військ у разі укладення мирної угоди. Початковий внесок Оттава у гарантії безпеки може передбачати навчання українських військових, заявив прем'єр Марк Карні.
Також Карні наприкінці минулого року оголосив про додаткову економічну допомогу Україні на суму 2,5 млрд доларів.
РБК-Україна також писало, що Канада офіційно приєдналася до європейської оборонної програми SAFE на 150 мільярдів євро, отримавши доступ до спільних закупівель озброєнь.