Альянс с Британией и Польшей, обстрел детсада на Донбассе, стычка на акции ФОПов: новости за 17 февраля

Украина создала альянс с Британией и Польшей, на Донбассе началось обострение, на акции ФОПов под Радой произошла стычка. Подробнее о том, что произошло в четверг, 17 февраля - в материале РБК-Украина.

Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение

В четверг, 17 февраля на Донбассе ситуация обострилась, с начала суток боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли детский сад в Станице Луганской, кроме того один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной общины.

Также один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Трое работников дошкольного учреждения получили контузии и доставлены в больницу. Огонь велся прицельно для нанесения потерь. По предварительным данным, враг использовал боеприпасы калибра 120 и 152 мм.

Украина создала альянс с Британией и Польшей

В четверг, 17 февраля, Украина совместно с Британией и Польшей объявила о создании нового трехстороннего альянса. Министры иностранных дел Украины, Польши и Британии согласовали совместную декларацию.

РБК-Украина рассказывает о главных тезисах декларации, которую опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Зеленский о встрече с Путиным: я готов на любой формат

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры. Он готов на "любой формат" переговоров.

Сообщается также, что Зеленский попросил итальянского премьера Марио Драги помочь с организацией встречи с Путиным.

Нардеп Кузьминых снова не явился в суд. Его доставят принудительно

Высший антикоррупционный суд принял решение о принудительной доставке народного депутата Сергея Кузьминых, которого обвиняют во взяточничестве. Он два раза не приходил на заседания.

Судья принял решение о принудительной доставке Кузьминых. Правоохранители должны обеспечить присутствие нардепа на заседании, которое назначено на 10:00 24 февраля.

Стычка на акции ФОПов под Радой: задержали пять человек

В четверг, 17 февраля, в Киеве протестовали представители движения SaveФОП. В ходе протеста произошли столкновения, правоохранители задержали 5 человек.

В полиции сообщили, что граждане заблокировали движение транспорта по улице Грушевского, а отдельные участники при попытке освободить проезжую часть устроили потасовку с правоохранителями.

KALUSH Orchestra предложили ехать на Евровидение 2022: решение оргкомитета

Группе KALUSH Orchestra после дисквалификации Alina Pash из-за нарушений правил Нацотбора предложили представить Украину на Евровидении 2022 в итальянском Турине. Такое решение было принято на внеочередном заседании оргкомитета, проводящего кастинг.

Подробности – в материале Styler.

Украину накроет сильными дождями со штормовым ветром: где будет самая опасная погода

Погода в Украине принесет дожди, в некоторые области - сильные, в пятницу, 18 февраля. При этом ожидается сильный ветер, со штормовыми порывами 15-22 метров в секунду.

Что будет с погодой в стране до конца недели - читайте в материале Styler.