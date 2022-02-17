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Зеленский о встрече с Путиным: я готов на любой формат

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 11:33
Зеленский о встрече с Путиным: я готов на любой формат Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры. Он готов на "любой формат" переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь заявление президента Украины журналистам.

Зеленский заявил, что дипломатия начнется, когда "мы сядем за стол переговоров". Он заявил о готовности к "любому формату" переговоров, президент Украины готов к "прямым переговорам два с половиной года".

"Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, поверьте мне, каждый раз мы фиксируем все эти выходы в медиа и каждый раз после этого мы делаем в том или другом виде запрос России, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал о коммуникации с Кремлем на фоне эскалации.

Ранее в Кремле назвали условие для проведения встречи Зеленского и Путина.

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