Зеленский о встрече с Путиным: я готов на любой формат

Зеленский заявил, что дипломатия начнется, когда "мы сядем за стол переговоров". Он заявил о готовности к "любому формату" переговоров, президент Украины готов к "прямым переговорам два с половиной года".

"Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, поверьте мне, каждый раз мы фиксируем все эти выходы в медиа и каждый раз после этого мы делаем в том или другом виде запрос России, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться", - заявил Зеленский.