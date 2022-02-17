ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стычка на акции ФОПов под Радой: задержали пять человек

Новина українською →
Киев, Четверг 17 февраля 2022 13:52
Стычка на акции ФОПов под Радой: задержали пять человек Фото: в Киеве произошли столкновения на акции протеста SaveФОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Киеве протестуют представители движения SaveФОП. В ходе протеста произошли столкновения, правоохранители задержали 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.

В полиции сообщили, что граждане заблокировали движение транспорта по улице Грушевского, а отдельные участники при попытке освободить проезжую часть устроили потасовку с правоохранителями.

"В настоящее время в районное управление полиции доставлены пять мужчин, которые устроили конфликт с правоохранителями и не выполняли законные требования полицейских", - говорится в сообщении.

Акция у ВРУ продолжается. Полицейские призывают участников придерживаться установленных правил поведения и заявленного мирного формата мероприятия.

Напомним, сегодня произошла стычка между митингующими и полицией.

Отметим, движение SaveФОП уже два года протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФОП Верховная рада
NEWS
Не только Россия не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, - Зеленский
Не только Россия не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, - Зеленский
DAILY
Алексей Резников: Цель Кремля – не Украина, они хотят, чтобы миру стало страшно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Алексей Резников: Цель Кремля – не Украина, они хотят, чтобы миру стало страшно