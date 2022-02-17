Украина, Британия и Польша создают альянс: совместная декларация
Фото: Украина, Британия и Польша создают альянс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 17 февраля, Украина совместно с Британией и Польшей объявила о создании нового трехстороннего альянса. Министры иностранных дел Украины, Польши и Британии согласовали совместную декларацию.
РБК-Украина рассказывает о главных тезисах декларации, которую опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Украины.
О чем говорится в совместной декларации министров иностранных дел Украины, Британии и Польши:
- Страны имеют глубокие исторические связи, которые основаны на общей истории противостояния агрессорам, угрожающих свободе в Европе.
- Каждое государство Европы имеет право выбирать или менять свои меры безопасности, в частности вступать в союзы.
- Страны будут усиливать совместную работу для обеспечения стабильности и усиления устойчивости Украины;
- Польша и Британия будут дальше оказывать поддержку Украине;
- Страны будут работать над продвижением сотрудничества по Крымской платформе, а также по вопросам кибербезопасности и энергетической безопасности.
Напомним, о создании нового альянса объявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с британским коллегой Лиз Трасс.