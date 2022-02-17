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Украина, Британия и Польша создают альянс: совместная декларация

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 17:13
Украина, Британия и Польша создают альянс: совместная декларация Фото: Украина, Британия и Польша создают альянс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 17 февраля, Украина совместно с Британией и Польшей объявила о создании нового трехстороннего альянса. Министры иностранных дел Украины, Польши и Британии согласовали совместную декларацию.

РБК-Украина рассказывает о главных тезисах декларации, которую опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Украины.

О чем говорится в совместной декларации министров иностранных дел Украины, Британии и Польши:

  • Страны имеют глубокие исторические связи, которые основаны на общей истории противостояния агрессорам, угрожающих свободе в Европе.
  • Каждое государство Европы имеет право выбирать или менять свои меры безопасности, в частности вступать в союзы.
  • Страны будут усиливать совместную работу для обеспечения стабильности и усиления устойчивости Украины;
  • Польша и Британия будут дальше оказывать поддержку Украине;
  • Страны будут работать над продвижением сотрудничества по Крымской платформе, а также по вопросам кибербезопасности и энергетической безопасности.

Напомним, о создании нового альянса объявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с британским коллегой Лиз Трасс.

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Украина Великобритания Польша Дмитрий Кулеба
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