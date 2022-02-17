Нардеп Кузьминых снова не явился в суд. Его доставят принудительно
Высший антикоррупционный суд принял решение о принудительной доставке народного депутата Сергея Кузьминых, которого обвиняют во взяточничестве. Он два раза не приходил на заседания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.
Судья принял решение о принудительной доставке Кузьминых. Правоохранители должны обеспечить присутствие нардепа на заседании, которое назначено на 10:00 24 февраля.
В ходе заседания адвокат нардепа Лариса Криворучко заявила, что ее подзащитный находится на лечении и явиться в суд не может. При этом она не предоставила подтверждающие этот факт документы.
Напомним, ВАКС уже вторую неделю рассматривает меру пресечения Кузьминых. На первом заседании судья не смог установить его личность из-за отсутствия у него паспорта. Затем нардеп два раза не явился в суд.
Отметим, народного депутата Сергея Кузьминых разоблачили на взятке 28 января 2022 года во время получения более полумиллиона гривен от представителя поставщика медицинского оборудования.
Как сообщало РБК-Украина, Кузьминых отказывался получать повестки и не являлся к следователю, в результате его объявили в розыск.