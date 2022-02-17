Нардеп Кузьминых снова не явился в суд. Его доставят принудительно

Высший антикоррупционный суд принял решение о принудительной доставке народного депутата Сергея Кузьминых, которого обвиняют во взяточничестве. Он два раза не приходил на заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания .

В ходе заседания адвокат нардепа Лариса Криворучко заявила, что ее подзащитный находится на лечении и явиться в суд не может. При этом она не предоставила подтверждающие этот факт документы.

Судья принял решение о принудительной доставке Кузьминых. Правоохранители должны обеспечить присутствие нардепа на заседании, которое назначено на 10:00 24 февраля.

Напомним, ВАКС уже вторую неделю рассматривает меру пресечения Кузьминых. На первом заседании судья не смог установить его личность из-за отсутствия у него паспорта. Затем нардеп два раза не явился в суд.

Отметим, народного депутата Сергея Кузьминых разоблачили на взятке 28 января 2022 года во время получения более полумиллиона гривен от представителя поставщика медицинского оборудования.

Как сообщало РБК-Украина, Кузьминых отказывался получать повестки и не являлся к следователю, в результате его объявили в розыск.