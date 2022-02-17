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Обстрел детсада и школы на Донбассе. СБУ открыла дело

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Станица Луганская, Четверг 17 февраля 2022 14:03
Обстрел детсада и школы на Донбассе. СБУ открыла дело Фото: открыто дело из-за обстрела детсада и школы на Донбассе (фото facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Служба безопасности Украины открыла дело из-за обстрела детсада и школы на Донбассе. Более того, боевики совершили обстрел с использованием вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

"Под процессуальным руководством областной прокуратуры СБУ продолжает неотложные следственные действия в рамках уголовных производств по ч. 2 ст. 258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Боевики около 9 утра обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов. В результате повреждена военная техника и объекты гражданской инфраструктуры.

Один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Трое работников дошкольного учреждения получили контузии и доставлены в больницу.

Обстрел продолжался около 40 минут. Огонь велся прицельно для нанесения потерь. По предварительным данным, враг использовал боеприпасы калибра 120 и 152 мм.

За полтора часа враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находилось 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые были вынуждены спасаться в подвале школы.

В результате попадания снарядов в газопровод без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Также обстрелом поврежден жилой дом во Врубовке.

Напомним, сегодня на Донбассе обострение, боевики с начала суток 29 раз нарушали режим "тишины".

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