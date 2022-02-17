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Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение: что происходит

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Станица Луганская, Четверг 17 февраля 2022 13:21
Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение: что происходит Фото: на Донбассе обстреляли детсад и лицей (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня на Донбассе ситуация обострилась, с начала суток боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли детский сад в Станице Луганской, кроме того один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной общины.

Что происходит на Донбассе, в материале РБК-Украина.

Обстрел детсада в Станице Луганской

Сегодня российско-оккупационные войска обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека.

Позже стало известно, что в результате обстрелов половина населенного пункта осталась без света, военные начали эвакуировать мирных жителей в укрытия.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал немедленно отреагировать на нарушения Россией минских договоренностей.

Фото: обстрелянный детсад (facebook.com)

Обстрел лицея

Сегодня боевики утром также обстреляли населенный пункт пгт. Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной общины.

На момент обстрела в лицее находилось 30 учеников и 14 человек персонала. Персонал находился в подвальном помещении из-за обстрела, остальных детей забрали родители.

Фото: обстрелянный лицей (facebook.com)

Кроме того, в результате обстрела поврежден частный дом по ул. Центральная пгт. Врубовка.

Фото: обстрелянный частный дом (facebook.com)

Обстрел газопровода

Также повреждения получила коммунальная инфраструктура, а именно перебит газопровод высокого давления в Луганской области. В настоящее время без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Противник также обстрелял улицы Цетральную, Первомайскую, Юбилейную пгт. Врубовка из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 122 мм.

Фото: обстрелянный газопровод (facebook.com)

Обстрел железной дороги

В частности, под артиллерийские обстрелы боевиков попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая.

Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение: что происходит

Фото: обстрелянная железная дорога (facebook.com)

Людей призывают оставаться дома

Жителей Луганской области призвали не выходить на улицу, оставаться дома или у укрытий.

С 17 февраля российские оккупанты 29 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили один украинский военный и двое мирных жителей.

В частности, вблизи города Счастье утром был осуществлен артобстрел. Обстреляли поселок Старый Айдар и Лобачево.

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