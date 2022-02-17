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Зеленский попросил Италию помочь организовать встречу с Путиным, - Драги

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Брюссель, Четверг 17 февраля 2022 15:39
Зеленский попросил Италию помочь организовать встречу с Путиным, - Драги Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский попросил итальянского премьера Марио Драги помочь с организацией встречи с президентом России Владимиром Путиным. На сегодня задачей Европы является сделать все, чтобы они сели за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на blogsicilia.it.

По словам Драги, в ближайшее время он отправится в Москву для встречи с Путиным.

"Зеленский во время вчерашнего телефонного разговора спросил о возможности поговорить с Путиным, чтобы узнать, может ли Италия помочь ему на этом фронте. Такая же просьба была адресована сегодня и другим. Очевидно, это будет непросто, но цель такова: добиться того, чтобы президент Путин и президент Зеленский сели за один стол", - заявил он журналистам в Брюсселе после саммита ЕС, посвященному эскалации на украинской границе.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что предложил Путину провести переговоры, а также подтвердил готовность к любому формату.

Сегодня в Кремле подтвердили запрос на такую встречу, но отметили, что этого мало и нужно знать цель переговоров.

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