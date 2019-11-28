ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Александрия - Вольфсбург: анонс матча

Новости » Спорт     28.11.2019 - 10:07
Александрия - Вольфсбург: анонс матча
Фото: "Александрия" - "Вольфсбург" (fco.com.ua)

Готовимся к поединку 5 тура группового этапа Лиги Европы

"Александрия" примет немецкий "Вольфсбург" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают гостей фаворитами поединка. Ранее пять команд обеспечили себе выход в плей-офф.

28 ноября 19:55
Львов, "Арена Львов"

"Александрия", выступая в очень сложном квартете, еще ни разу не выигрывала на групповом этапе, однако в предыдущих трех матчах проявила характер и каждый раз уходила от поражений, проигрывая по ходу.

Украинская команда до сих пор претендует на выход из группы. Команде Владимира Шарана, чтобы сохранить надежду на плей-офф, необходимо обыгрывать "Вольфсбург" и как можно крупнее.

Дебютанты группового этапа из Александрии стартовали с поражения на выезде немецкому клубу (1:3), после чего добилась домашней ничьей с "Гентом" (1:1), а затем дважды поделила очки с "Сент-Этьеном" (1:1 в гостях, 2:2 дома).

Поражение лишит "Александрию" всех шансов на выход в плей-офф. "Вольфсбург" выйдет в плей-офф, если победит, а в параллельном матче "Сент-Этьен" дома не сможет одолеть "Гент".

Обслуживать поединок доверили судейской бригаде из Австрии. Арбитр в поле – Мануэль Шюттенгрубер, его ассистенты - Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер, четвертый арбитр - Рене Айснер.

"Динамо" объявило заявку на матч Лиги Европы против "Мальме" "Шахтер" в выездном матче ЛЧ добыл ничью с "Манчестер Сити"
Новости Украины Лига ЕвропыАлександриягрупповой раунд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь