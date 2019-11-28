Александрия - Вольфсбург: анонс матча

Фото: "Александрия" - "Вольфсбург" (fco.com.ua)

Готовимся к поединку 5 тура группового этапа Лиги Европы

"Александрия" примет немецкий "Вольфсбург" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают гостей фаворитами поединка. Ранее пять команд обеспечили себе выход в плей-офф.

28 ноября 19:55

Львов, "Арена Львов"

"Александрия", выступая в очень сложном квартете, еще ни разу не выигрывала на групповом этапе, однако в предыдущих трех матчах проявила характер и каждый раз уходила от поражений, проигрывая по ходу.

Украинская команда до сих пор претендует на выход из группы. Команде Владимира Шарана, чтобы сохранить надежду на плей-офф, необходимо обыгрывать "Вольфсбург" и как можно крупнее.

Дебютанты группового этапа из Александрии стартовали с поражения на выезде немецкому клубу (1:3), после чего добилась домашней ничьей с "Гентом" (1:1), а затем дважды поделила очки с "Сент-Этьеном" (1:1 в гостях, 2:2 дома).

Расклады перед туром ЛЕ

"Гент" выйдет из группы, если не проиграет, в случае победы - 1-е место его

"Вольфсбург" выйдет, если победит, а "Сент-Этьен" потеряет очки

"Сент-Этьен" лишится шансов, если потеряет очки, а немцы победят

Мы лишимся шансов в случае поражения pic.twitter.com/gHtu6w0Odr — ФК ”Александрия” (@FCO1948) November 25, 2019

Поражение лишит "Александрию" всех шансов на выход в плей-офф. "Вольфсбург" выйдет в плей-офф, если победит, а в параллельном матче "Сент-Этьен" дома не сможет одолеть "Гент".

Поединок #АлександрияВольфсбург обслужит бригада арбитров из Австрии

Мануэль Шюттенгрубер

Роланд Бранднер

Роберт Штайнахер

Рене Айснер pic.twitter.com/XpywQa4H5B — ФК ”Александрия” (@FCO1948) November 25, 2019

Обслуживать поединок доверили судейской бригаде из Австрии. Арбитр в поле – Мануэль Шюттенгрубер, его ассистенты - Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер, четвертый арбитр - Рене Айснер.