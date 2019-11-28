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Олександрія - Вольфсбург: анонс матчу

Новини » Спорт     28.11.2019 - 10:07
Олександрія - Вольфсбург: анонс матчу
Фото: "Олександрія" - "Вольфсбург" (fco.com.ua)

Готуємося до поєдинку 5 туру групового етапу Ліги Європи

"Олександрія" прийме німецький "Вольфсбург" в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважають гостей фаворитами поєдинку. Раніше п'ять команд забезпечили собі вихід в плей-офф.

28 листопада 19:55
Львів, "Арена Львів"

"Олександрія", виступаючи в дуже складному квартеті, ще жодного разу не вигравала на груповому етапі, однак в попередніх трьох матчах проявила характер і кожен раз йшла від поразок, програючи по ходу.

Українська команда досі претендує на вихід з групи. Команді Володимира Шарана, щоб зберегти надію на плей-офф, необхідно обігравати "Вольфсбург" і якомога більшими.

Дебютанти групового етапу з Олександрії стартували з поразки на виїзді німецькому клубу (1:3), після чого домоглася домашньої нічиєї з "Гентом" (1:1), а потім двічі поділила очки з "Сент-Етьєном" (1:1 в гостях, 2:2 вдома).

Поразка позбавить "Олександрію" всіх шансів на вихід в плей-офф. "Вольфсбург" вийде в плей-офф, якщо переможе, а в паралельному матчі "Сент-Етьєн" вдома не зможе здолати "Гент".

Обслуговувати поєдинок довірили суддівській бригаді з Австрії. Арбітр в полі - Мануель Шюттенгрубер, його асистенти - Роланд Бранднер і Роберт Штайнахер, четвертий арбітр - Рене Айснер.

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