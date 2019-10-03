"Александрия" добилась ничьей с "Гентом" в домашнем матче Лиги Европы

Фото: "Александрия" - "Гент" (twitter.com/FCO1948)

Украинский клуб завоевал первые очки

"Александрия" сыграла в результативную вничью с бельгийским "Гентом" в матче 2 тура группового раунда Лиги Европы. Поединок на "Арене Львов" во Львове завершился со счетом 1:1.

Александрийцы создали момент на первой же минуте матча. Удар головой Валерия Лучкевича пришелся прямо во вратаря гостей. Однако все же "Генту" удалось быстро открыть счет - на 6 минуте отметился Лоран Депуатр. До конца первого тайма команды обменялись опасными ударами.

Украинцы давили на ворота соперника и во втором тайме. Наконец своего александрийцы заслуженно добились на 60 минуте - Артем Ситало сравнял счет в игре и установил окончательный счет во встрече.

Таким образом "Александрия" завоевала первые очки в Лиге Европы.

Другие участники группы I "Сент-Этьен" и "Вольфсбург" также сыграли вничью - 1:1

Напомним, подопечные Владимира Шарана дебютировали в групповом этапе турнира с поражения от немецкой команды - 1:3. Бельгийцы в стартовом туре обеспечили себе победу над французским клубом со счетом 3:2.

"Вольфсбург" и "Гент" лидируют в квартете, у "Александрии" и "Сент-Этьена" по одному очку.