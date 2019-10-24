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"Александрия" удержала ничью с "Сент-Этьеном" в матче Лиги Европы

Новости » Спорт    24.10.2019 - 21:49
"Александрия" удержала ничью с "Сент-Этьеном" в матче Лиги Европы
Фото: "Сент-Этьен" - "Александрия" (twitter.com/asseofficiel)

Украинская команда в очередной раз играет со счетом 1:1

"Александрия" удержала ничью в третьем туре группового этапа Лиги Европы против "Сент-Этьена". Поединок на стадионе "Жоффруа Гишар" в одноименном с французским клубом городе завершился со счетом 1:1.

Украинский клуб пропустил на 8 минуте встречи - бразильский защитник Габриэл Силва мощно пробил в дальний угол ворот Юрия Панькива. Но уже спустя 6 минут тот же Силва не успел остановиться после передачи паса и отправил мяч в свои же ворота.

Во втором матче группы "Гент" дома уступал "Вольфсбургу" со счетом 0:2, однако бельгийский клуб сумел совершить камбэк усилиями украинского нападающего Романа Яремчука, который забил на 41 и 90+3 минутах и помог тем самым вырвать команде ничью.

Таким образом, ситуация в турнирной таблице не изменилась. "Вольфсбург" делит первое место с "Гентом" с 5 баллами. "Александрия" и "Сент-Этьен" набрали по 2 очка.

Напомним, ранее дебютанты групповой стадии "Александрия" уступили на выезде "Вольфсбургу" (1:3), после чего добились домашней ничьей с "Гентом" (1:1).

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