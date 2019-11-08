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Пять команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы

Новости » Спорт     08.11.2019 - 09:03
Пять команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы
Фото: (twitter.com/ManUtd)

Украинские клубы сыграли вничью

Определились команды, которые по итогам 4 тура группового этапа Лиги Европы-2019/20 досрочно вышли в плей-офф турнира. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ими стали английский "Манчестер Юнайтед", каталонский "Эспаньол", испанская "Севилья", швейцарский "Базель" и шотландский "Селтик".

"Севилья" разгромила "Дюделанж" (5:2), выиграв четвертый матч подряд в группе. По 10 очков набрали "Селтик", обыгравший "Лацио" со счетом 2:1, "Манчестер Юнайтед", который одержал крупную победу над "Партизаном" (3:0), "Эспаньол", разгромивший дома "Лудогорец" (6:0), и "Базель" переигравший "Хетафе" (2:1).

Представители Украины, киевское "Динамо" и "Александрия" сыграли вничью.

Напомним, немецкая "Бавария", итальянский "Ювентус" и французский "Пари Сен-Жермен" досрочно гарантировали себе участие в стадии плей-офф Лиги чемпионов-2019/20.

"Александрия" отыгралась в матче Лиги Европы против "Сент-Этьена" "Динамо" не смогло дожать "Копенгаген" в матче Лиги Европы
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