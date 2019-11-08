Пять команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы

Фото: (twitter.com/ManUtd)

Украинские клубы сыграли вничью

Определились команды, которые по итогам 4 тура группового этапа Лиги Европы-2019/20 досрочно вышли в плей-офф турнира. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ими стали английский "Манчестер Юнайтед", каталонский "Эспаньол", испанская "Севилья", швейцарский "Базель" и шотландский "Селтик".

Espanyol & Man. United join Sevilla, Basel & Celtic in the round of 32!



Was it a good night for your team? #UEL pic.twitter.com/lfhHksqi9n — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 7, 2019

"Севилья" разгромила "Дюделанж" (5:2), выиграв четвертый матч подряд в группе. По 10 очков набрали "Селтик", обыгравший "Лацио" со счетом 2:1, "Манчестер Юнайтед", который одержал крупную победу над "Партизаном" (3:0), "Эспаньол", разгромивший дома "Лудогорец" (6:0), и "Базель" переигравший "Хетафе" (2:1).

Представители Украины, киевское "Динамо" и "Александрия" сыграли вничью.

Напомним, немецкая "Бавария", итальянский "Ювентус" и французский "Пари Сен-Жермен" досрочно гарантировали себе участие в стадии плей-офф Лиги чемпионов-2019/20.