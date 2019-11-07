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"Александрия" отыгралась в матче Лиги Европы против "Сент-Этьена"

Новости » Спорт     07.11.2019 - 23:56
"Александрия" отыгралась в матче Лиги Европы против "Сент-Этьена"

Команда Шарана одержала волевую ничью

"Александрия" добыла волевую ничью в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против французского "Сент-Этьена". Встреча на стадионе "Львов-Арена" завершилась со счетом 2:2.

Гости вышли вперед в середине первого тайма. Вахби Хазри уверенно реализовал пенальти, который он же и заработал. На 72 минуте "Александрия" забил гол в ворота соперника, но мяч не был засчитан из-за офсайда у Евгения Банады. Спустя три минуты Махди Камара удвоил преимущество "Сент-Этьенна".

"Александрия" не сдалась и проявила характер. Сначала команда смогла отыграть один мяч усилиями Дениса Безбородько, а затем вышедший на замену Максим Задерака сравнял счет, пробив точно под перекладину, воспользовавшись выходом вратаря от ворот.

"Александрия" с 3 очками остается на последнем месте в группе. "Сент-Этьен" также имеет в активе 3 очка и идет на 3 позиции, опережая украинский клуб по дополнительным показателям. В другом матче группы немецкий "Вольфсбург" дома проиграл бельгийскому "Генту" (1:3).

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