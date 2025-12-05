Алчевський металургійний комбінат на Луганщині атакували дрони (фото, відео)

Безпілотники атакували Алчевський металургійний комбінат у тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Місцеві пабліки поширюють відео прильотів безпілотників по окупованому місту. Автор одного з них каже, що, ймовірно, один з дронів влучив у "кисневий" - скоріш за все, йдеться про кисневий цех Алчевського металургійного комбінату.
Крім того, в мережі оприлюднили фото рештки дрона. Також було підтверджено удар по промзоні, постраждалих нібито немає.
Місцева так звана "влада" до теперішнього часу атаку безпілотників не коментувала.
Нагадаємо, у ніч на 3 грудня поблизу Воронежа та у Тамбовській області Росії дрони атакували нафтобази. В результаті удару виникли пожежі.
У Краснодарському краї РФ в ніч на 30 листопада дрони атакували Слов'янський нафтопереробний завод.
Крім того, в ніч на 29 листопада Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та морський нафтовий термінал на території Росії.
Раніше, в ніч на 28 листопада Сили оборони уразили НПЗ у Саратовській області РФ, місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та інші об'єкти окупантів.
За день до цього у Новокуйбишевську Самарської області Росії пролунала серія вибухів, місто атакували невідомі дрони. Ціллю атаки став нафтопереробний завод.
Зазначимо, 25 листопада українські дрони та ракети уразили ряд стратегічних підприємств та ворожих цілей у Росії. Зокрема, під ударом були літаки та НПЗ.