Алчевський металургійний комбінат на Луганщині атакували дрони (фото, відео)

Місцеві пабліки поширюють відео прильотів безпілотників по окупованому місту. Автор одного з них каже, що, ймовірно, один з дронів влучив у "кисневий" - скоріш за все, йдеться про кисневий цех Алчевського металургійного комбінату.

Крім того, в мережі оприлюднили фото рештки дрона. Також було підтверджено удар по промзоні, постраждалих нібито немає.

Місцева так звана "влада" до теперішнього часу атаку безпілотників не коментувала.