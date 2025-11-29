ua en ru
Сб, 29 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Уражено НПЗ, авіаремонтний завод та нафтовий термінал: Генштаб підтвердив удари по РФ

Субота 29 листопада 2025 12:44
UA EN RU
Уражено НПЗ, авіаремонтний завод та нафтовий термінал: Генштаб підтвердив удари по РФ Ілюстративне фото: Сили оборони уразили НПЗ, авіаремонтний завод та нафтовий термінал у Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили оборони України в ніч на 29 листопада уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та морський нафтовий термінал на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 29 листопада підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох важливих об’єктах російського агресора", - повідомив Генштаб.

Так, зокрема, у місті Таганрог Ростовської області РФ уражалися потужності авіаремонтному заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.

За попередньою інформацією, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95. Результати уточнюються.

Також Сили оборони України вчергове завдали ураження по нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї РФ, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об’єкті. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім того, підтверджено знищення вертикального резервуара РВ-5000 в результаті влучань 25 листопада 2025 року по інфраструктурі морського нафтового термінала порту "Туапсе" в Краснодарському краї.

"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил РФ триватиме до повного припинення російської збройної агресії проти України", - наголосив Генштаб.

Удари дронів по Росії 29 листопада

Нагадаємо, раніше у мережі повідомляли, що у ніч на суботу, 29 листопада, невідомі дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод, що розташований у Краснодарському краї Росії.

Афіпський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального. Підприємство активно задіяне в забезпеченні паливом російських військових.

Також морські безпілотники атакували та повністю вивели з ладу причальний пристрій Морського терміналу КТК у Новоросійську, відвантаження нафти зупинено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України НПЗ Генштаб ВСУ Війна в Україні Атака дронів
Новини
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає