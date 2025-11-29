Уражено НПЗ, авіаремонтний завод та нафтовий термінал: Генштаб підтвердив удари по РФ

Сили оборони України в ніч на 29 листопада уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та морський нафтовий термінал на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил РФ триватиме до повного припинення російської збройної агресії проти України", - наголосив Генштаб.

Окрім того, підтверджено знищення вертикального резервуара РВ-5000 в результаті влучань 25 листопада 2025 року по інфраструктурі морського нафтового термінала порту "Туапсе" в Краснодарському краї.

Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об’єкті. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також Сили оборони України вчергове завдали ураження по нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї РФ, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

За попередньою інформацією, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95. Результати уточнюються.

Так, зокрема, у місті Таганрог Ростовської області РФ уражалися потужності авіаремонтному заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.

"У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 29 листопада підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох важливих об’єктах російського агресора", - повідомив Генштаб.

Удари дронів по Росії 29 листопада

Нагадаємо, раніше у мережі повідомляли, що у ніч на суботу, 29 листопада, невідомі дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод, що розташований у Краснодарському краї Росії.

Афіпський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального. Підприємство активно задіяне в забезпеченні паливом російських військових.

Також морські безпілотники атакували та повністю вивели з ладу причальний пристрій Морського терміналу КТК у Новоросійську, відвантаження нафти зупинено.