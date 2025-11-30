Ілюстративне фото: у РФ заявили про атаку дронів на Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї (Getty Images)

У Краснодарському краї Росії в ніч на 30 листопада дрони атакували Слов'янський нафтопереробний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.