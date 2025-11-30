ua en ru
Нд, 30 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У РФ заявили про атаку дронів на Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї

Росія, Неділя 30 листопада 2025 10:31
UA EN RU
У РФ заявили про атаку дронів на Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Ілюстративне фото: у РФ заявили про атаку дронів на Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Краснодарському краї Росії в ніч на 30 листопада дрони атакували Слов'янський нафтопереробний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що у Слов'янську-на-Кубані внаслідок атаки дронів на території Слов'янського НПЗ пошкоджена газова труба.

Крім того, у Ростовській області, як повідомив губернатор Юрій Слюсар, внаслідок атаки безпілотників сталося займання на одному із промислових підприємств у Новошахтинську. Виникла пожежа на площі 50 кв. метрів, її погасили.

За його словами, над регіоном нібито було знищено та перехоплено 16 безпілотників.

Атаки на російські НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та морський нафтовий термінал на території Росії.

У ніч на 28 листопада Сили оборони уразили НПЗ у Саратовській області РФ, місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та інші об'єкти окупантів.

А в ніч проти 27 листопада у Новокуйбишевську Самарської області Росії пролунала серія вибухів, місто атакували невідомі дрони. Ціллю атаки став нафтопереробний завод.

Окрім того, 25 листопада українські дрони та ракети уразили ряд стратегічних підприємств та ворожих цілей у Росії. Зокрема, під ударом були літаки та НПЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НПЗ Краснодарский край Війна в Україні
Новини
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає