У РФ заявили про атаку дронів на Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї
У Краснодарському краї Росії в ніч на 30 листопада дрони атакували Слов'янський нафтопереробний завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що у Слов'янську-на-Кубані внаслідок атаки дронів на території Слов'янського НПЗ пошкоджена газова труба.
Крім того, у Ростовській області, як повідомив губернатор Юрій Слюсар, внаслідок атаки безпілотників сталося займання на одному із промислових підприємств у Новошахтинську. Виникла пожежа на площі 50 кв. метрів, її погасили.
За його словами, над регіоном нібито було знищено та перехоплено 16 безпілотників.
Атаки на російські НПЗ
Нагадаємо, в ніч на 29 листопада Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та морський нафтовий термінал на території Росії.
У ніч на 28 листопада Сили оборони уразили НПЗ у Саратовській області РФ, місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та інші об'єкти окупантів.
А в ніч проти 27 листопада у Новокуйбишевську Самарської області Росії пролунала серія вибухів, місто атакували невідомі дрони. Ціллю атаки став нафтопереробний завод.
Окрім того, 25 листопада українські дрони та ракети уразили ряд стратегічних підприємств та ворожих цілей у Росії. Зокрема, під ударом були літаки та НПЗ.