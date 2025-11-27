Під ударом був НПЗ: невідомі дрони атакували Новокуйбишевськ у Росії
В ніч проти 27 листопада у Новокуйбишевську Самарської області в РФ пролунала серія вибухів, місто атакували невідомі дрони. Ціллю атаки, ймовірно, став нафтопереробний завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.
Astra проаналізував відео очевидців та встановила, що спалахи після атаки на Новокуйбишевськ Самарської області цієї ночі виникли безпосередньо над місцевим НПЗ.
Російський ресурс пише, що на кадрах, знятих із вулиці Мічуріна, видно щонайменше три спалахи.
"В повітрі на висоті близько 1,5 км, над горизонтом, але теж у повітрі - ймовірно знову робота ППО на південь від Новокуйбишевського НПЗ (відстань від місця зйомки до вибуху більше 3,5 км), а також яскрава заграва в самому кінці - безпосередньо на території НПЗ", - повідомляє Telegram-канал.
Місцева влада атаку поки не коментувала.
Новокуйбишевський НПЗ
Новокуйбишевський нафтопереробний завод в Самарській області - це один із найбільших російських НПЗ з річною переробкою майже 9 млн тонн нафти.
Підприємство виробляє понад 20 видів продукції та забезпечує пальним, зокрема реактивного типу, російську армію. У районі цілі зафіксовано вибухи та пожежу, масштаби пошкоджень уточнюються. Підприємство входить до групи ПАТ "НК "Роснефть".
Атаки на Новокуйбишевський нафтопереробний завод
Нагадаємо, цей нафтопереробний завод уже неодноразово ставав ціллю українських ударів. Остання атака відбулася в ніч на 16 листопада - її підтвердив Генеральний штаб.
До цього, у ніч проти 19 жовтня, по об'єкту також завдали удару. Після тієї атаки підприємство було змушене зупинити первинну переробку сировини.
Ще один удар по Новокуйбишевському НПЗ стався 28 серпня, коли на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.
Найсерйозніше ураження цей завод отримав 10 березня 2025 року - тоді атака спричинила тимчасове припинення роботи підприємства. Унаслідок удару була пошкоджена ключова установка первинної переробки нафти КДУ-11 потужністю 18 900 тонн на добу.