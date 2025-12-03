Дрони атакували нафтобази в Тамбовській області та поблизу Воронежа, спалахнули пожежі
Поблизу Воронежа та у Тамбовській області Росії сьогодні вночі, 3 грудня, дрони атакували нафтобази. В результаті удару виникли пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Тамбовської області РФ Євгена Первищова та Astra.
Зазначається, що пожежа виникла на нафтобазі ВАТ "Тамбовнафтопродукт" у селищі Дмитрівка.
"Вночі 3 грудня на нафтобазі у Тамбовській області сталася пожежа після падіння уламків БПЛА. На місце оперативно прибули пожежні розрахунки та представники правоохоронних органів. Залучено всі необхідні сили та засоби", - зазначив Первищов.
Також повідомляється, що в небі над Воронежем і в двох районах області було виявлено та знищено чотири безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
"В одному з районів внаслідок падіння збитого БПЛА незначно пошкоджено кілька резервуарів із паливом. Займання не сталося", - йдеться у повідомленні.
Атаки на російські нафтобази та НПЗ
Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії в ніч на 30 листопада дрони атакували Слов'янський нафтопереробний завод.
Також в ніч на 29 листопада Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та морський нафтовий термінал на території Росії.
У ніч на 28 листопада Сили оборони уразили НПЗ у Саратовській області РФ, місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та інші об'єкти окупантів.
А в ніч проти 27 листопада у Новокуйбишевську Самарської області Росії пролунала серія вибухів, місто атакували невідомі дрони. Ціллю атаки став нафтопереробний завод.
Окрім того, 25 листопада українські дрони та ракети уразили ряд стратегічних підприємств та ворожих цілей у Росії. Зокрема, під ударом були літаки та НПЗ.