Дрони атакували нафтобази в Тамбовській області та поблизу Воронежа, спалахнули пожежі

Поблизу Воронежа та у Тамбовській області Росії сьогодні вночі, 3 грудня, дрони атакували нафтобази. В результаті удару виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Тамбовської області РФ Євгена Первищова та Astra .

Зазначається, що пожежа виникла на нафтобазі ВАТ "Тамбовнафтопродукт" у селищі Дмитрівка.

"Вночі 3 грудня на нафтобазі у Тамбовській області сталася пожежа після падіння уламків БПЛА. На місце оперативно прибули пожежні розрахунки та представники правоохоронних органів. Залучено всі необхідні сили та засоби", - зазначив Первищов.

Також повідомляється, що в небі над Воронежем і в двох районах області було виявлено та знищено чотири безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"В одному з районів внаслідок падіння збитого БПЛА незначно пошкоджено кілька резервуарів із паливом. Займання не сталося", - йдеться у повідомленні.