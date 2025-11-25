Експериментальний літак, НПЗ і не тільки. ЗСУ атакували ряд стратегічних об'єктів в Росії

Українські дрони та ракети вночі уразили ряд стратегічних підприємств та ворожих цілей у Росії. Зокрема, під ударом були літаки та НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

"У ніч на 25 листопада підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій , берегових ракетних військ ВМС та ССО із застосуванням реактивних БпЛА "Барс" і крилатих ракет "Нептун" завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах агресора", - зазначили у Генштабі.

Повідомляється, що у місті Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" – "Атлант Аеро".

Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів. Під час удару по заводу ймовірно уражено експериментальний літак А-60. Також дане підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Окрім того, підрозділи Сили оборони завдали успішного ураження по нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ.

За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400. Ступінь завданих збитків уточнюється.