Алчевский металлургический комбинат на Луганщине атаковали дроны (фото, видео)

Фото: дроны ударили по кислородному цеху металлургического комбината (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Беспилотники атаковали Алчевский металлургический комбинат во временно оккупированном Алчевске Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Местные паблики распространяют видео прилетов беспилотников по оккупированному городу. Автор одного из них говорит, что, вероятно, один из дронов попал в "кислородный" - скорее всего, речь идет о кислородном цехе Алчевского металлургического комбината.

Кроме того, в сети обнародовали фото остатков дрона. Также был подтвержден удар по промзоне, пострадавших якобы нет.

Местные так называемые "власти" до настоящего времени атаку беспилотников не комментировали.

 

Атаки на российские нефтебазы и НПЗ

Напомним, в ночь на 3 декабря вблизи Воронежа и в Тамбовской области России дроны атаковали нефтебазы. В результате удара возникли пожары.

В Краснодарском крае РФ в ночь на 30 ноября дроны атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ, авиаремонтный завод и морской нефтяной терминал на территории России.

Ранее, в ночь на 28 ноября Силы обороны поразили НПЗ в Саратовской области РФ, место хранения БпЛА на аэродроме "Саки" и другие объекты оккупантов.

За день до этого в Новокуйбышевске Самарской области России прогремела серия взрывов, город атаковали неизвестные дроны. Целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод.

Отметим, 25 ноября украинские дроны и ракеты поразили ряд стратегических предприятий и вражеских целей в России. В частности, под ударом были самолеты и НПЗ.

