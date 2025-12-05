Алчевський металургійний комбінат на Луганщині атакували дрони (фото, відео)
Безпілотники атакували Алчевський металургійний комбінат у тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Місцеві пабліки поширюють відео прильотів безпілотників по окупованому місту. Автор одного з них каже, що, ймовірно, один з дронів влучив у "кисневий" - скоріш за все, йдеться про кисневий цех Алчевського металургійного комбінату.
Крім того, в мережі оприлюднили фото рештки дрона. Також було підтверджено удар по промзоні, постраждалих нібито немає.
Місцева так звана "влада" до теперішнього часу атаку безпілотників не коментувала.
Атаки на російські нафтобази та НПЗ
Нагадаємо, у ніч на 3 грудня поблизу Воронежа та у Тамбовській області Росії дрони атакували нафтобази. В результаті удару виникли пожежі.
У Краснодарському краї РФ в ніч на 30 листопада дрони атакували Слов'янський нафтопереробний завод.
Крім того, в ніч на 29 листопада Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та морський нафтовий термінал на території Росії.
Раніше, в ніч на 28 листопада Сили оборони уразили НПЗ у Саратовській області РФ, місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та інші об'єкти окупантів.
За день до цього у Новокуйбишевську Самарської області Росії пролунала серія вибухів, місто атакували невідомі дрони. Ціллю атаки став нафтопереробний завод.
Зазначимо, 25 листопада українські дрони та ракети уразили ряд стратегічних підприємств та ворожих цілей у Росії. Зокрема, під ударом були літаки та НПЗ.