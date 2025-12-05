Алчевский металлургический комбинат на Луганщине атаковали дроны (фото, видео)
Беспилотники атаковали Алчевский металлургический комбинат во временно оккупированном Алчевске Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Местные паблики распространяют видео прилетов беспилотников по оккупированному городу. Автор одного из них говорит, что, вероятно, один из дронов попал в "кислородный" - скорее всего, речь идет о кислородном цехе Алчевского металлургического комбината.
Кроме того, в сети обнародовали фото остатков дрона. Также был подтвержден удар по промзоне, пострадавших якобы нет.
Местные так называемые "власти" до настоящего времени атаку беспилотников не комментировали.
Атаки на российские нефтебазы и НПЗ
Напомним, в ночь на 3 декабря вблизи Воронежа и в Тамбовской области России дроны атаковали нефтебазы. В результате удара возникли пожары.
В Краснодарском крае РФ в ночь на 30 ноября дроны атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод.
Кроме того, в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ, авиаремонтный завод и морской нефтяной терминал на территории России.
Ранее, в ночь на 28 ноября Силы обороны поразили НПЗ в Саратовской области РФ, место хранения БпЛА на аэродроме "Саки" и другие объекты оккупантов.
За день до этого в Новокуйбышевске Самарской области России прогремела серия взрывов, город атаковали неизвестные дроны. Целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод.
Отметим, 25 ноября украинские дроны и ракеты поразили ряд стратегических предприятий и вражеских целей в России. В частности, под ударом были самолеты и НПЗ.