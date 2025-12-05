Алчевский металлургический комбинат на Луганщине атаковали дроны (фото, видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Местные паблики распространяют видео прилетов беспилотников по оккупированному городу. Автор одного из них говорит, что, вероятно, один из дронов попал в "кислородный" - скорее всего, речь идет о кислородном цехе Алчевского металлургического комбината.

Кроме того, в сети обнародовали фото остатков дрона. Также был подтвержден удар по промзоне, пострадавших якобы нет.

Местные так называемые "власти" до настоящего времени атаку беспилотников не комментировали.