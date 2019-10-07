Акции протеста и детали разговора Трампа с Зеленским: новости за выходные

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине прошли акции протеста, председатель ВР Дмитрий Разумков рассказал, когда начнет действовать закон об особом статусе Донбасса, в Украину идут заморозки. Подробнее о том, что произошло на выходных, 5-6 октября, - в материале РБК-Украин

В городах Украины прошли акции "Остановим капитуляцию"

В городах Украины прошли акции протеста "Остановим капитуляцию" против реализации "формулы Штайнмайера" и особого статуса Донбасса. Акции прошли в большинстве областных центров. Сообщается, что на митинг в Киеве вышли почти 10 тысяч человек.

Разумков рассказал, когда начнет действовать закон об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса начнет действовать после возвращения контроля Украины над захваченным участком границы на востоке страны. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью каналу "Украина". "Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированной территории заканчивается в этом году. Надо найти новый механизм, новый закон", - заявил Разумков.

Второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

В США второй разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества Майклу Аткинсону детали разговора между президентами Америки и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Сообщается, что второй осведомитель также рассматривает возможность подачи рапорта о возможном оказании давления на Владимира Зеленского со стороны Дональда Трампа во время телефонного разговора.

Когда подешевеют доллар и евро: прогноз экспертов

Курс доллара в Украине будет снижаться, как и курс евро. Национальный банк Украины планирует снижение стоимости американской валюты до 24,61 грн. При этом евро потеряет в цене до 27,02 грн.

Украинский чемпион WBO Беринчик во второй раз защитил пояс

Украинский боксер Денис Беринчик защитил титул Интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO International) в легком весе, одолев в бою мексиканца Патрицио Лопеса Морено. Поединок прошел все 12 раундов и завершился единогласным решениям судей в пользу украинца: 120-108, 120- 108, 120-109.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине не снизятся

Тарифы ЖКХ в Украине не будут снижаться. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова. Чиновница добавила, что Минфин и правительство выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ. Данный способ ценообразования тарифов ЖКХ обусловлен также требованием Международного валютного фонда.

Помощница Зеленского пожаловалась, что ее "травят"

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель пожаловалась, что ее "травят" после инцидента с журналистом Сергеем Андрушко, которого она оттолкнула. Также Мендель заявила о манипуляциях.

В Украине ожидаются сильные заморозки

Сильные заморозки 0-5 градусов мороза в воздухе ожидаются ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях Украины. Кроме того, в понедельник, 7 октября, в южных и восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-6 градусов мороза, ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов мороза.