Акция в Киеве прошла без нарушений порядка, - полиция

Фото: акция на Майдане (Влад Красинский/ РБК-Украина)

В настоящее время мероприятия в центре Киева завершились

Акция в Киеве на Майдане Независимости прошла без нарушений правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что участие в акции приняли около 10 тыс. человек. Службу в центре столицы несли 300 правоохранителей. В настоящее время мероприятия завершились, нарушений порядка не зафиксировано.

Напомним, РБК-Украина писало, что на акцию протеста "Остановим капитуляцию" против реализации "формулы Штайнмайера" и особого статуса Донбасса, которая проходит сегодня в Киеве, вышли почти 10 тысяч человек. Для обеспечения правопорядка во время акции протеста в Киеве на Майдан Независимости прибыли 300 сотрудников полиции, в том числе военнослужащие Национальной гвардии.

Добавим, участники акции "Остановим капитуляцию" пошли к зданию Офиса президента и парламента. Участники акции объявили требования к власти. Текст заявления зачитал ветеран Павел Белоус. Демонстранты объявили о создании "Движения сопротивления капитуляции". Белоус со сцены призывал принять участие всех неравнодушных.

Также в заявлении содержится призыв к фракциям "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" создать в Верховной раде межфракционное объединение "Оппозиционная платформа - нет капитуляции".