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Разумков рассказал, когда начнет действовать закон об особом статусе Донбасса

Новости » Политика    06.10.2019 - 19:56
Разумков рассказал, когда начнет действовать закон об особом статусе Донбасса
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон начнет действовать после возвращения контроля над захваченным участком границы

Закон об особом статусе Донбасса начнет действовать после возвращения контроля Украины над захваченным участком границы на востоке страны. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью каналу "Украина".

"Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированной территории заканчивается в этом году. Надо найти новый механизм, новый закон. Президент говорил, что это будет публичная позиция. Он не будет писаться в Офисе президента, парламенте или в закрытом комитете Верховной рады . Этот закон будет писаться вместе с общественностью", - заявил Разумков.

По его словам, закон об особом статусе Донбасса не является законом о федерализации.

"Для того чтобы ни у кого не было мысли (О том, что это закон о федерализации, - ред.) о том, что этот закон должен прорабатываться с привлечением многих экспертов, общественности, Верховной рады, Офиса президента и, я думаю, наших зарубежных партнеров. Таким образом в этой дискуссии мы получим качественный законопроект, который будет рассмотрен в Верховной раде Украины. Дискуссия должна быть в этом вопросе. Оставаясь в тех красных линиях, мы сможем разработать такое законодательство, которое сможет и сохранить интересы государства, и вернуть территории и людей ", - добавил он.

Председатель ВР также отметил, что закон начнет действовать после возвращения контроля Украины над захваченным участком границы на востоке.

"Когда будет достигнут компонент безопасности, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда начнет работать новый закон об особом статусе Донбасса", - добавил он.

Напомним, ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что концепции нового закона об особом статусе Донбасса пока нет.

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