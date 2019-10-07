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Акції протесту і деталі розмови Трампа із Зеленським: новини за вихідні

Новини » Політика    07.10.2019 - 07:00
Акції протесту і деталі розмови Трампа із Зеленським: новини за вихідні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні пройшли акції протесту, голова ВР Дмитро Разумков розповів, коли почне діяти закон про особливий статус Донбасу, в Україну йдуть заморозки. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 5-6 жовтня, - у матеріалі РБК-Україн

У містах України пройшли акції "Зупинимо капітуляцію"

У містах України пройшли акції протесту "Зупинимо капітуляцію" проти реалізації "формули Штайнмайера" і особливого статусу Донбасу. Акції відбулися у більшості обласних центрів. Повідомляється, що на акцію в Києві вийшли майже 10 тисяч осіб.

Разумков розповів, коли почне діяти закон про особливий статус Донбасу

Закон про особливий статус Донбасу почне діяти після повернення контролю України над захопленою ділянкою кордону на сході країни. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю каналу "Україна"."Ми дійсно розуміємо, що так званий закон про особливий статус тимчасово окупованої території закінчується в цьому році. Треба знайти новий механізм, новий закон", - заявив Разумков.

Другий розвідник розповів про деталі розмови Трампа з Зеленським

У США другий розвідник розповів генеральному інспектору розвідувального співтовариства Майклу Аткінсону деталі розмови між президентами Америки і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.Повідомляється, що другий інформатор також розглядає можливість подачі рапорту про можливе надання тиску на Володимира Зеленського з боку Дональда Трампа під час телефонної розмови.

Коли подешевшає долар і євро: прогноз експертів

Курс долара в Україні буде знижуватися, як і курс євро. Національний банк України планує зниження вартості американської валюти до 24,61 грн. При цьому євро втратить у ціні до 27,02 грн.

Український чемпіон WBO Беринчик вдруге захистив пояс

Український боксер Денис Беринчик захистив титул Інтернаціонального чемпіона за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO International) в легкій вазі, здолавши у бою мексиканця Патріціо Лопеса Морено. Поєдинок пройшов всі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця: 120-108, 120-108, 120-109.

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Тарифи ЖКГ в Україні не будуть знижуватися. Про це заявила міністерка фінансів України Оксана Маркарова. Чиновниця додала, що Мінфін і уряд виступають за введення ринкових цін на енергоресурси, зокрема газ. Цей спосіб ціноутворення тарифів ЖКГ обумовлений також вимогою Міжнародного валютного фонду.

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Прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель поскаржилася, що її "цькують" після інциденту з журналістом Сергієм Андрушко, якого вона відштовхнула. Також Мендель заявила про маніпуляції.

В Україні очікуються сильні заморозки

Сильні заморозки 0-5 градусів морозу в повітрі очікуються вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях України. Крім того, у понеділок, 7 жовтня, у південних і східних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-6 градусів морозу, вночі 7-9 жовтня по Києву сильні заморозки у повітрі 0-3 градусів морозу.

Під час розведення військ за безпекою буде спостерігати Нацгвардія і ОБСЄ
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