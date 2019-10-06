Второй разведчик может подать жалобу в отношении давления Трампа на Зеленского

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Второй сотрудник американской разведки может подать жалобу о давлении Трампа на Зеленского

В США второй разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества Майклу Аткинсону детали разговора между президентами Америки и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил адвокат осведомителя Марк Зейда, передает ABC.

Сообщается, что второй осведомитель также рассматривает возможность подачи рапорта о возможном оказании давления на Владимира Зеленского со стороны Дональда Трампа во время телефонного разговора.

По словам адвоката, второй сотрудник разведки провел беседу с Аткинсоном, в которой рассказал о "данных из первых рук касательно некоторых предположений, высказанных в жалобе первого осведомителя". При этом отмечается, что он не общался с представителями комитетов Палаты представителей Конгресса США, занимающихся проведением расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.

Напомним, жалоба, поданная сотрудником американской разведки, где тот заявил о возможном давлении на президента Украины Владимира Зеленского со стороны главы США Дональда Трампа, стало поводом для начала расследования процедуры импичмента президента Америки.