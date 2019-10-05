В Украине ожидаются сильные заморозки

Фото: заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки прогнозируются как на поверхности почвы, так и воздухе

Сильные заморозки 0-5 градусов мороза в воздухе ожидаются ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Кроме того, в понедельник, 7 октября, в южных и восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-6 градусов мороза, ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов мороза.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что в субботу, 5 октября, в Украине существенно ухудшатся погодные условия. В южных, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях прогнозировались сильные ливни, местами с грозой.

По данным синоптиков, утром 5 октября в Карпатах пошел снег.

Как сообщало РБК-Украина, в пятницу, 4 октября, в Украине резко похолодало. Восток, центр, север и юг Украины в этот день накрыли дожди и грозы. В частности, дожди в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.