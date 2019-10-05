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Украинский чемпион WBO Беринчик во второй раз защитил пояс

Новости » Спорт    05.10.2019 - 23:37
Украинский чемпион WBO Беринчик во второй раз защитил пояс
Фото: Денис Беринчик (instagram.com/berinchyk)

Он по очкам одолел мексиканца Морено

Украинский боксер Денис Беринчик защитил титул Интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO International) в легком весе, одолев в бою мексиканца Патрицио Лопеса Морено. Поединок прошел все 12 раундов и завершился единогласным решениям судей в пользу украинца: 120-108, 120- 108, 120-109.

Также в рамках вечера бокса 5 октября в Броварах украинский боксер Дмитрий Митрофанов досрочно победил серба Новака Радуловича, нокаутировав соперника в четвертом раунде. Еще один украинец Олег Малиновский единогласным решением судей победил итальянца Витторио Париннелло.

Чемпионский титул Беринчик добыл в декабре 2018 года, нокаутировав филиппинца Росеки Кристобаля, а в апреле этого года успешно защитил его в поединке с японцем Нихито Араковой.

Напомним, что ранним утром 6 октября в Нью-Йорке состоится бой между украинским боксером Сергеем Деревянченко и казахстанцем Геннадием Головкиным. Соперники проведут поединок за титул чемпиона по версиям IBF и IBO в средней весовой категории.

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