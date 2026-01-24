В Абу-Дабі відбулися переговори команд України і РФ без присутності США, - Axios

Видання з посиланням на українських чиновників повідомляє, що тристоронні переговори стартували в п'ятницю, 23 січня, і продовжились сьогодні. Зокрема, американські представники провели спільну зустріч з українською та російською командами.

Водночас Axios пише, що відбулися й прямі двосторонні переговори між Україною та РФ, коли переговорники двох країн зустрілися безпосередньо без представників США.