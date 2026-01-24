В Абу-Дабі відбулися переговори команд України і РФ без присутності США, - Axios

У суботу, 24 січня, в Абу-Дабі відбулась не лише тристороння зустріч України, США та РФ, а й прямі двосторонні переговори української та російської команд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Видання з посиланням на українських чиновників повідомляє, що тристоронні переговори стартували в п'ятницю, 23 січня, і продовжились сьогодні. Зокрема, американські представники провели спільну зустріч з українською та російською командами.
Водночас Axios пише, що відбулися й прямі двосторонні переговори між Україною та РФ, коли переговорники двох країн зустрілися безпосередньо без представників США.
У п'ятницю, 23 січня, в Абу-Дабі почалися переговори за участю делегацій України, Росії та США. Українську команду очолив секретар РНБО Рустем Умєров.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ключовою темою зустрічі стане територіальне питання, зокрема щодо Донбасу. Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков напередодні зустрічі заявив, що росіяни вважають вихід українських військових із Донбасу однією з важливих умов.
Крім того, перед початком зустрічі Зеленський провів консультації з переговорною групою України.
Після завершення першого дня переговорів Рустем Умєров повідомив окремі деталі перемовин в Абу-Дабі. Видання Reuters писало, що в перший день зустрічі обговорювалося насамперед територіальне питання, проте сторонам не вдалося досягти компромісу.
Зазначимо, Зеленський 24 січня повідомив, що представники трьох країн встигли обговорити в Абу-Дабі широкий спектр питань, а самі розмови він назвав конструктивними.
