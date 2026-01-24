RU

В Абу-Даби состоялись переговоры команд Украины и РФ без присутствия США, - Axios

Иллюстративное фото: на переговорах в Абу-Даби состоялись не только трехсторонние встречи (росСМИ)
Автор: Валерий Ульяненко

В субботу, 24 января, в Абу-Даби состоялась не только трехсторонняя встреча Украины, США и РФ, но и прямые двусторонние переговоры украинской и российской команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Издание со ссылкой на украинских чиновников сообщает, что трехсторонние переговоры стартовали в пятницу, 23 января, и продолжились сегодня. В частности, американские представители провели совместную встречу с украинской и российской командами.

В то же время Axios пишет, что состоялись и прямые двусторонние переговоры между Украиной и РФ, когда переговорщики двух стран встретились непосредственно без представителей США.

 

Переговоры в Абу-Даби

В пятницу, 23 января, в Абу-Даби начались переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Украинскую команду возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ключевой темой встречи станет территориальный вопрос, в частности по Донбассу. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне встречи заявил, что россияне считают выход украинских военных с Донбасса одним из важных условий.

Кроме того, перед началом встречи Зеленский провел консультации с переговорной группой Украины.

После завершения первого дня переговоров Рустем Умеров сообщил отдельные детали переговоров в Абу-Даби. Издание Reuters писало, что в первый день встречи обсуждался прежде всего территориальный вопрос, однако сторонам не удалось достичь компромисса.

Отметим, Зеленский 24 января сообщил, что представители трех стран успели обсудить в Абу-Даби широкий спектр вопросов, а сами разговоры он назвал конструктивными.

Все что известно о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ, а также что предшествовало этой встрече, - читайте в материале РБК-Украина.

