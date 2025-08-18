"Абсолютно показовий і цинічний удар": Зеленський про атаку РФ напередодні зустрічі у США
Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішні удари РФ по українських містах "показовими та цинічними". Атаки відбулися в день міжнародної зустрічі у Вашингтоні щодо припинення війни.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни", - заявив Зеленський.
За його словами, у перемовинах разом з Україною беруть участь лідери США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, представники ЄС та НАТО. Мета зустрічі - досягти гідного миру та справжньої безпеки.
"І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, Одесі, по житлових будинках, по цивільній інфраструктурі", - наголосив президент.
Внаслідок ударів по Харкову відомо про сімох загиблих, серед яких півторарічна дівчинка, десятки постраждалих, включно з дітьми. У Запоріжжі внаслідок ракетних атак загинуло три людини, 20 отримали поранення.
Окрім того, був удар по енергетичному об’єкту в Одесі, який належить азербайджанській компанії, що Зеленський назвав атакою не лише на Україну, а й на енергетичну незалежність та міжнародні відносини.
"Російська військова машина продовжує знищувати життя. Путін демонстративно вбиватиме, щоб тиснути на Україну та Європу і принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги для припинення убивств. Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну", - підкреслив Зеленський.
Обстріл України 18 серпня
Сьогодні Росія завдала цілеспрямованого удару по житловому будинку в Харкові. П’ять дронів атакували жителів.
А у Запоріжжі через удар балістики по місту зросла кількість жертв, крім того, відомо про багато поранених.
Також росіяни атакували дронами-камікадзе "Шахед" нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеському районі.
Зустріч у Вашингтоні
Нагадаємо, Зеленський прибув до Вашингтону, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.
Напередодні Трамп висловив готовність Вашингтону надати Україні гарантії безпеки, що допоможуть завершити війну.
Детальніше про те, чого чекати від сьогоднішньої зустрічі українського та американського лідерів у Білому домі і як Україну будуть продавлювати на територіальні поступки - читайте у матеріалі РБК-Україна.