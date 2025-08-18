ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Абсолютно показовий і цинічний удар": Зеленський про атаку РФ напередодні зустрічі у США

Понеділок 18 серпня 2025 13:49
UA EN RU
"Абсолютно показовий і цинічний удар": Зеленський про атаку РФ напередодні зустрічі у США Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішні удари РФ по українських містах "показовими та цинічними". Атаки відбулися в день міжнародної зустрічі у Вашингтоні щодо припинення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни", - заявив Зеленський.

За його словами, у перемовинах разом з Україною беруть участь лідери США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, представники ЄС та НАТО. Мета зустрічі - досягти гідного миру та справжньої безпеки.

"І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, Одесі, по житлових будинках, по цивільній інфраструктурі", - наголосив президент.

Внаслідок ударів по Харкову відомо про сімох загиблих, серед яких півторарічна дівчинка, десятки постраждалих, включно з дітьми. У Запоріжжі внаслідок ракетних атак загинуло три людини, 20 отримали поранення.

Окрім того, був удар по енергетичному об’єкту в Одесі, який належить азербайджанській компанії, що Зеленський назвав атакою не лише на Україну, а й на енергетичну незалежність та міжнародні відносини.

"Російська військова машина продовжує знищувати життя. Путін демонстративно вбиватиме, щоб тиснути на Україну та Європу і принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги для припинення убивств. Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну", - підкреслив Зеленський.

Обстріл України 18 серпня

Сьогодні Росія завдала цілеспрямованого удару по житловому будинку в Харкові. П’ять дронів атакували жителів.

А у Запоріжжі через удар балістики по місту зросла кількість жертв, крім того, відомо про багато поранених.

Також росіяни атакували дронами-камікадзе "Шахед" нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеському районі.

Зустріч у Вашингтоні

Нагадаємо, Зеленський прибув до Вашингтону, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Напередодні Трамп висловив готовність Вашингтону надати Україні гарантії безпеки, що допоможуть завершити війну.

Детальніше про те, чого чекати від сьогоднішньої зустрічі українського та американського лідерів у Білому домі і як Україну будуть продавлювати на територіальні поступки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
Новини
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія