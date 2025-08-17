Гарантії безпеки для України від Трампа можуть зрушити мирні переговори, - WSJ

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам про готовність надати Україні американські гарантії безпеки. Це стало відчутним зрушенням у його позиції щодо ролі Вашингтона у завершенні війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Wall Street Journal .

Після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним близько 3-ї години за центральноєвропейським часом Дональд Трамп зателефонував європейським лідерам. Він заявив, що російський диктатор прагне продовжувати бойові дії, незважаючи на сигнали про готовність до діалогу.

Співрозмовники WSJ відзначили, що Трамп виглядав "втомленим і роздратованим Путіним" і заявив, що працював безперервно майже добу.

На тлі цієї ситуації Трамп обговорив із європейськими лідерами пропозицію прем’єрки Італії Джорджі Мелоні, аби надати Україні гарантії безпеки за аналогією зі статтею 5 НАТО про колективну оборону.

"Дійсно, Київ давно домагається безпекових гарантій від Вашингтона, але Білий дім ще жодного разу не давав жодних гарантій", - пише видання.

Тепер же мова йде про військову та фінансову підтримку України з боку західної коаліції на чолі зі США. При цьому розміщення американських військ на українській території не передбачається.

"Гарантії, про які говорив Трамп, включають двосторонні зобов’язання, а також участь США у коаліційній підтримці України", - цитує WSJ європейських чиновників. При цьому у самих учасників переговорів залишаються різні тлумачення, чи йдеться про прямий військовий компонент.

За даними газети, Трамп також найближчим часом хоче провести тристоронню зустріч із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.