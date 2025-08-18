ua en ru
"РФ - це смертоносна воєнна машина": Сибіга відреагував на обстріл Харкова

Понеділок 18 серпня 2025 12:28
"РФ - це смертоносна воєнна машина": Сибіга відреагував на обстріл Харкова Фото: Сибіга відреагував на обстріл Харкова (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія обстріляла житловий будинок у Харкові. Щонайменше четверо людей загинули, серед них дитина, багато поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сибіги.

Міністр Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок нічного обстрілу житлового будинку в Харкові Росія вбила щонайменше чотирьох людей, серед яких була дитина, а також поранила багатьох інших.

"Попри всі дипломатичні зусилля та спроби досягти миру, Росія продовжує вбивати цивільних", – зазначив Сибіга.

Міністр підкреслив, що Росія залишається "смертоносною воєнною машиною", яку стримує Україна, і закликав світову спільноту до єдності та тиску на Москву, щоб зупинити вбивства і дати простір для дипломатії.

Удар по Харкову

У Харкові російські війська завдали серії ударів по житлових кварталах Індустріального району.

Внаслідок ракетного удару 17 серпня близько 22:50 та атаки дронів-камікадзе наступного ранку загинули п’ятеро людей, серед яких дитина 1,5 року, ще понад 30 отримали поранення або перебувають у стані гострого шоку.

За попередніми даними, застосовувалися ракета типу "Іскандер" та безпілотники "Шахед". Під час ударів частково обвалилися міжповерхові перекриття багатоквартирного будинку, рятувальники працюють на місці подій, надають допомогу постраждалим і проводять розбір завалів.

Мер міста Ігор Терехов оголосив день жалоби, а голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих є діти віком від одного до 17 років.

На місці працюють близько 140 рятувальників, 39 одиниць техніки, залучені піротехніки, кінологи та психологи ДСНС.

