"Абсолютно показательный и циничный удар": Зеленский об атаке РФ накануне встречи в США
Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшние удары РФ по украинским городам "показательными и циничными". Атаки произошли в день международной встречи в Вашингтоне по прекращению войны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Это был абсолютно показательный и циничный российский удар. Они знают, что сегодня в Вашингтоне встреча для прекращения войны", - заявил Зеленский.
По его словам, в переговорах вместе с Украиной принимают участие лидеры США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, представители ЕС и НАТО. Цель встречи - достичь достойного мира и настоящей безопасности.
"И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумской области, Одессе, по жилым домам, по гражданской инфраструктуре", - подчеркнул президент.
В результате ударов по Харькову известно о семи погибших, среди которых полуторагодовалая девочка, десятки пострадавших, включая детей. В Запорожье в результате ракетных атак погибли три человека, 20 получили ранения.
Кроме того, был удар по энергетическому объекту в Одессе, который принадлежит азербайджанской компании, что Зеленский назвал атакой не только на Украину, но и на энергетическую независимость и международные отношения.
"Российская военная машина продолжает уничтожать жизнь. Путин демонстративно будет убивать, чтобы давить на Украину и Европу и унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы так ждем помощи для прекращения убийств. Россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну", - подчеркнул Зеленский.
Обстрел Украины 18 августа
Сегодня Россия нанесла целенаправленный удар по жилому дому в Харькове. Пять дронов атаковали жителей.
А в Запорожье из-за удара баллистики по городу возросло количество жертв, кроме того, известно о многих раненых.
Также россияне атаковали дронами-камикадзе "Шахед" нефтебазу азербайджанской компании SOCAR в Одесском районе.
Встреча в Вашингтоне
Напомним, Зеленский прибыл в Вашингтон, где 18 августа поддержанный присутствием ключевых европейских союзников, должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Накануне Трамп выразил готовность Вашингтона предоставить Украине гарантии безопасности, которые помогут завершить войну.
Подробнее о том, чего ждать от сегодняшней встречи украинского и американского лидеров в Белом доме и как Украину будут продавливать на территориальные уступки - читайте в материале РБК-Украина.